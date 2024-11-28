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لبنان
ما الّذي يجمع بين تاريخ وقف إطلاق النار في 2006 واليوم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-11-2024
|
02:15
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عند الساعة الرابعة فجرً امس ، دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ليعيد إلى ذاكرة اللبنانيين صورًا محفورة من حرب 2006، وكأنّ الزمن عاد بهم إلى تلك اللحظات الثقيلة التي لم تغادرهم يومًا.
كان يوم العودة مختلفًا، سبقه قصف إسرائيلي عنيف، طال كل شبر من لبنان من شماله إلى جنوبه، وكأنّ الوجع قرر أن يترك بصمته الأخيرة قبل الهدوء. مشهد يتكرر، لكنه لا يفقد حضوره المؤلم في الذاكرة.
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توقفت الحياة عام 2006 في 34 يومًا من الحرب، بدأت في 12 تموز، وانتهت في 14 آب، يوم عيد انتقال السيدة العذراء، وكأنّ توقيت انتهاء الحرب حينها حمل رمزيةً للرحمة والرجاء في أوج الألم.
وبالامس، في 27 تشرين الثاني 2024، بدأ وقف إطلاق النار في ذكرى عيد أيقونة العذراء العجائبية، وكأنّ القدر يهمس مجددًا بأنّ هذا الوطن، رغم كل الجراح، يُولد دائمًا على أملٍ جديد، تمامًا كما تُولد المعجزات من قلب المآسي.
ربط اللبنانيون بين هذين التاريخين ليؤكدوا أن لبنان، مهما اشتدت المحن، سيظل بلد السلام الذي لا ينكسر.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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