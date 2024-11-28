ملتقى التأثير المدني: هل يتواضع التائهون؟

Advertisement

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "هو لبنان الحبيب، في يومه التالي، يستصرخ ضمائرنا للكف عن كل المقامرات، والمغامرات، والرهانات، والإرتهانات. هو اليوم التالي، بعد تحولنا شعبًا ضحية ورهينة، يقتضي منا تحمل مسؤولية التضامن بموازاة المساءلة والمحاسبة بحسب موجبات الدستور. إن معادلة عفا الله عما مضى، ومشهدية العودة إلى ستاتيكو اللادولة، تفخيخ لكل آلامنا، ودوس على كل تضحياتنا كرمى اللادولة، وهذه كلها لن تمر. العودة إلى الدولة السيدة الحرة العادلة المستقلة، تحت سقف المواطنة وحكم القانون، وحدها هذه العودة تقينا ووطننا أثمان الأيديولوجيات المعسكرة وحلف المتطرفين. هل يتواضع التائهون؟".