Advertisement

لبنان

إليكم مهام الدفاع المدني جرّاء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1285105-638683824912004373.jpg
Doc-P-1285105-638683824912004373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيانا بمهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة من صباح اليوم الخميس الواقع في٢٨-١١-٢٠٢٤:
Advertisement

محافظة بيروت
- إستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في منطقة النويري.

ضاحية بيروت الجنوبية 
 - أخماد حريق ركام مبنى في منطقة الأجنحة الخمسة قرب مجمع الصادق.
- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الرمل العالي.
- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الكفاءات.

 خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:57 | 2024-11-28
03:35 | 2024-11-28
03:30 | 2024-11-28
03:22 | 2024-11-28
03:16 | 2024-11-28
03:14 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24