إليكم مهام الدفاع المدني جرّاء العدوان الإسرائيلي

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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيانا بمهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة من صباح اليوم الخميس الواقع في٢٨-١١-٢٠٢٤:- إستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في منطقة النويري.- أخماد حريق ركام مبنى في منطقة الأجنحة الخمسة قرب مجمع الصادق.- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الرمل العالي.- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الكفاءات.خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.