بعد اتفاقية الهدنة.. إسرائيل تضرب بالمدفعية بلدات جنوبية!

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مع دخول اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل يومها الثاني، أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرّض بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي صباح اليوم.وفي وقت سابق من ليل أمس كانت قد تعرّضت أيضا بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل، لقصف مدفعي معاد.بالتوازي، حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.