Advertisement

لبنان

بعد اتفاقية الهدنة.. إسرائيل تضرب بالمدفعية بلدات جنوبية!

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1285122-638683846587815878.png
Doc-P-1285122-638683846587815878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع دخول اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل يومها الثاني، أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرّض بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي صباح اليوم.

وفي وقت سابق من ليل أمس كانت قد تعرّضت أيضا بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل، لقصف مدفعي معاد.
Advertisement

بالتوازي، حلّق  الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:57 | 2024-11-28
07:05 | 2024-11-28
07:00 | 2024-11-28
06:39 | 2024-11-28
06:38 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24