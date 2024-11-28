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لبنان

بلدية الخيام: لانتظار بيان من السلطات المعنية تسمح فيه بالدخول الى البلدة

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:57
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هنأت بلدية الخيام في بيان، الاهالي بالعودة الى قراهم وبيوتهم في الجنوب والضاحية وبيروت والبقاع وبعلبك"، وتوجهت "بالتبريكات لكل الشهـداء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم كي تبقى رايات العز والشرف مرفوعة في أرضنا الطاهرة"، متمنية "الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وإعادة الإعمار لكل ما تهدم سريعا".
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وقالت: "أهلنا في الخيام، نقدّر اندفاعكم للعودة، ولكن للظروف الخاصة في أرض الخيام الغالية، وفي كل القرى المجاورة التي اجتاح العدو الصهيوني بعض أماكنها، وما زال فيها، وبعد الذي حصل اليوم من إطلاق للنار، نتمنى عليكم: انتظار بيان من السلطات المعنية، تسمح فيه بالدخول الى الخيام، وهذا الأمر يرتبط بآلية الإجراءات لدخول الجيش اللبناني، بعد انسحاب العدو من بعض الشوارع والنقاط التي ما زال متمركزاً فيها، إفساح المجال للجهات المعنية، للمسح الشامل، لرفع القنابل والصواريخ غير المتفجرة، وللتأكد من عدم وجود أماكن  مفخخة، وكل ذلك حفاظاً على سلامة العائدين الى منازلهم، الانتظار لرفع الردميات المكدسة في الشوارع كي يتسنى للجميع الدخول بسياراتهم والوصول الى منازلهم، التروي لتفويت أي فرصة على هذا العدو الهمجي بإطلاق النار أو خرق الاتفاق الذي أعادنا الى قرانا مرفوعي الرأس بفضل تضحيات مجاهدينا الأبطال".
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