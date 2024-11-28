Advertisement

لبنان

مَنْ انتصر؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
28-11-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1285124-638683849406296314.png
Doc-P-1285124-638683849406296314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من يتابع مشاهد المواطنين العائدين الى قراهم في الجنوب والبقاع سيذهب حتما لاعلان المنتصر في هذه الحرب. لكن بعيدا عن كون الارادة في الاستمرار في المواجهة وقدرة المجتمع على استيعاب الضربات وتحملها واستمراره في دعم المقاومة بالشكل الذي ظهر خلال الساعات الماضية، الا ان معايير الربح والخسارة قد تكون معقدة اكثر بكثير من المتوقع في هذه الحرب التي بدأت في الثامن من تشرين الاول من العام الفائت وانتهت قبل 24 ساعة فقط.
Advertisement

عمليا، لم تستطع اسرائيل كسر ارادة بيئة "حزب الله" وهذا الامر قد يكون من عوامل الانتصار الذي سيحسب للحزب، فمن يشعر انه انتصر هو يمتلك محصول الانتصار الاكبر، ومن يشعر بالهزيمة يكون متراجعا بالنقاط وهذا ما حصل في هذا الجانب. عاد الجنوبيون الى بيوتهم في شعور مستمر بأن الحزب قادر على ردع اسرائيل، وهذا ما يعطي الامان لمجتمع كامل، ويعطي ايضا غطاء مستقبليا للحزب في اقصى قرى الجنوب ناهيك عن المشهدية الاعلامية التي كانت عفوية بجزئها الاكبر ومدعمة لوجستيا من "حزب الله".

لكن على مستوى الضربات، تفوقت اسرائيل على "حزب الله" بشكل كبير، فقد وجهت له ضربات امنية كبيرة لم يكن اولها البايجر وليس اخرها اغتيال السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين. احبطت اسرائيل عبر خرق تكنولوجي وبشري كبير خطة "حزب الله" للحرب، فقاتل الاخير بمستوى العام 2006 مع بعض التحسينات النوعية في الوقت الذي كان قد استعد لمستوى يرتقي لحرب العام 2030.
استخدم الحزب لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها اليوم جزءا بسيط من قدرته فخسر الردع الى حد كبير مع انه استطاع ترميم جزء منه خلال الحرب، وتحت النار عند قصف تل ابيب والكريوت وحيفا. حتى ان الطلقة الاخيرة كانت لاسرائيل بعكس كل الحروب السابقة التي تمكن الحزب من تسييرها كما شاء نسبيا.
بالرغم من ذلك فإن الشكل الذي انتهت فيه الحرب اعطى الحزب نقاطا اضافية في توازن الردع. اولا، لم تنته الحرب فقط لاسباب سياسية مرتبطة برغبة الادارة الاميركية، علما ان هذه الرغبة لعبت دورا كبيراً في ذلك، لكن من الواضح ان اسبابا عسكرية مرتبطة بإسرائيل لها دور كبير ايضاً وهذا يمكن تفصيله لفهم طبيعة المعركة والهشاشة التي كُشفت في الجسم العسكري الاسرائيلي.
لن يصل "حزب الله" في تاريخه، مهما حصل في المستقبل، الى مستوى الضغف الذي وصل اليه بين مرحلة اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر ومرحلة ما بعد اغتيال السيد حسن نصرالله. عمليا كاد الحزب يختفي من الوجود. لامس التهديد الوجودي كل اجهزة الحزب حتى السياسية والتنظيمية وليس فقط العسكرية، وخسر القدرة على التواصل الداخلي اضافة الى خسائر كبيرة في الامكانيات التي كانت محضرة ومجهزة للحرب وهذا يشمل الاسلحة والصواريخ والبنى التحتية العسكرية ولذلك اسباب قد يكشف عنها الزمن في مرحلة مقبلة.

امام هذا المشهد، الذي لن يتكرر، لم تستطع اسرائيل هزيمة "حزب الله" بالرغم من كسرها لميزان الردع. فشلت اسرائيل بريا فشلا ذريعاً ولم تستطع تحقيق نتائج فعلية لا بل وتكبدت خسائر هائلة في الاليات والجنوب، لكن عامل الحرب البرية ليس العامل العسكري الاساسي في ايقاف الحرب، بل ان النقص الحاد في مخزون القبة الحديدة هو المشكلة. فالحزب استطاع استنزاف القبة الحديدة من خلال اطلاق بين 100 و200  صاروخ يوميا على مدى شهرين، فكيف اذا كانت الاطلاقات تفوق الـ 1000 يوميا، وهذا ما كان محضرا للحرب الامر الذي تعلمه اسرائيل جيدا وهو الذي اخر الحرب سنوات عدة. هذا الواقع يزيد من قدرة الحزب على ترميم الردع، خصوصا ان اسرائيل تعلم ان "حزب الله" مهما حصل يستطيع قصف الداخل الاسرائيلي بهذا العدد من الصواريخ لمدة سنة او اكثر مهما كان سيناريو الحرب.

وعليه فإن هشاشة الواقع العسكري الاسرائيلي سيجعل اسرائيل غير راغبة على إعادة الكرة وهذا ما قد يحصن الاتفاق الموقع حاليا ويزيد من فرص نجاحه، ويعدل الميزان ليخفف من خسارة الحزب العسكرية والامنية.

اما في السياسة فقد استطاع "حزب الله" تحقيق انتصار غير متوقع، اذ ان الوصول الى اتفاق يعيد المشهد الى ما كان عليه قبل 9 اكتوبر، على قاعدة تطبيق القرار 1701 لم يكن في احلام اكثر المتفائلين من مناصري الحزب وحلفائه بعد كل الضربات التي وبعد تقدم اسرائيل وكسرها لموازين الردع الى حد كبير. امام هذا المشهد يمكن القول ان الخلاف بين وجهات النظر في الاجابة على سؤال من انتصر في هذه الحرب يجب ان يكون محصورا بالتالي:اما ان الحزب قد حقق انتصاراً بطعم الهزيمة او انه انهزم لكنها هزيمة بطعم الانتصار.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:57 | 2024-11-28
07:05 | 2024-11-28
07:00 | 2024-11-28
06:39 | 2024-11-28
06:38 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24