حراك المتعاقدين: للعودة القريبة إلى التعليم الحضوري ورفع الظلم عن المعلمين المتعاقدين

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طالب حراك المتعاقدين في بيان، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ب"الدعوة إلى العودة القريبة إلى التعليم الحضوري وبرفع الظلم عن المعلمين المتعاقدين".وأكد ان روابط التعليم "بدل أن تكون، فاعل خير في استحقاق الحرب العدوانية، في عدم قبولها ظلم المتعاقدين تراها صمتت عن مجزرة تقليص الساعات، تفرغ جُل أوقاتها لرمي عشرات البيانات المتناقضة والتي، تشرح وتفسر وتحلل وتتصل وتؤكد وتزعم".واعلن ان "الروابط تصدر بيانات متناقضة حول عدم دفع بدل الإنتاجية عن شهر تشرين الاول، في وقت لم يصرح فيه وزير التربية عن القيمة الجديدة لبدل الانتاجية ، وفي وقت طارت فيه حصص المتعاقدين وساعاتهم. فقد خرجنا بتجارب كشفت حقيقة الكثيرين وأثقلت وطنية وتربوية الكثيرين، وأظهرت ، وبكل أسف،أن وزارة التربية لم تنصف المتعاقدين وأنها تخاف الروابط ليس لقوتها بل لأن القدر سلم مفاتيح المدارس والثانويات لرؤساء هذه الروابط".ختم:"تحية للشرفاء وللشهداء وللمقاومين، لكل متعاقد ومستعان واجرائي وملاك... لكل معلم".