"تجدد" تعلن مشاركتها في الجلسة النيابية للتمديد حصرا لقائد الجيش

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اعلنت كتلة "تجدد" عبر منصة "اكس" انها "ستشارك في الجلسة النيابية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وستحصر مشاركتها وحضورها بالتصويت على هذه المادة، حماية للجيش من التجاذبات السياسية، وحرصاً على عدم حصول أي فراغ في قيادته، وانطلاقاً من دعمها لمهمة المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة المصيرية لتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار وإرساء الاستقرار، ولحماية حدود الدولة والمساهمة في استعادة سيادتها وبسط سلطتها في كل الأراضي بقواتها الذاتية دون أي شريك او رديف".