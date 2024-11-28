Advertisement

لبنان

"تجدد" تعلن مشاركتها في الجلسة النيابية للتمديد حصرا لقائد الجيش

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1285177-638683888529050478.jpg
Doc-P-1285177-638683888529050478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت كتلة "تجدد" عبر منصة "اكس" انها "ستشارك في الجلسة النيابية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وستحصر مشاركتها وحضورها بالتصويت على هذه المادة، حماية للجيش من التجاذبات السياسية، وحرصاً على عدم حصول أي فراغ في قيادته، وانطلاقاً من دعمها لمهمة المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة المصيرية لتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار وإرساء الاستقرار، ولحماية حدود الدولة والمساهمة في استعادة سيادتها وبسط سلطتها في كل الأراضي بقواتها الذاتية دون أي شريك او رديف".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:57 | 2024-11-28
07:05 | 2024-11-28
07:00 | 2024-11-28
06:47 | 2024-11-28
06:39 | 2024-11-28
06:38 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24