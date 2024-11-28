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لبنان

عطية ممثلا "الاعتدال الوطني" التقى لودريان وتشديد على أولوية انتخاب رئيس

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:08
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عقد النائب سجيع عطية، ممثل كتلة "الاعتدال الوطني"، اجتماعًا مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في السفارة الفرنسية، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة اللبنانية.
 
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واوضح المكتب الاعلامي للنائب سجيع عطية  في بيان ان "النقاش تركز على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وسط تأكيد  الدفع الأقوى من قبل اللجنة الخماسية الدولية لحل الأزمة اللبنانية. كما تم تقييم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، بعد عدوان إسرائيلي دام شهرين، مؤكدين  أهمية استمرارية التهدئة واستثمارها في تعزيز الاستقرار.

في سياق اللقاء، شدد لودريان على أهمية متابعة المبادرة الفرنسية ودعمها، داعيًا المستقلين والوسطيين إلى ممارسة الضغط على الأحزاب لفتح أبواب المجلس النيابي وتمكين العملية الانتخابية.

وأكد الطرفان أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الداخلية والدولية لضمان عودة العمل المؤسساتي في لبنان، مع التشديد على أولوية انتخاب رئيس يساهم في إعادة ترتيب البيت اللبناني".
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