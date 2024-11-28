بري يحدد جلسة لانتخاب الرئيس بداية العام المقبل

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية للتمديد لقادة الاجهزة الأمنية اليوم على رأسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون.



وفي بداية الجلسة أعلن بري أن جلسة في 9 كانون الثاني 2025 ستعقد لانتخاب رئيس للجمهورية.

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وقال:" آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة الى جلسة انتخاب ووفيت".

وأشار الى أن "الجلسة ستكون مثمرة واعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها" .

إلى ذلك، أشارت مصادر "العربية" إلى توجه لانتخاب رئيس للبنان قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20كانون الثاني المقبل.