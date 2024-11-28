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لبنان

بري يحدد جلسة لانتخاب الرئيس بداية العام المقبل

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:09
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يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية للتمديد لقادة الاجهزة الأمنية اليوم على رأسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وفي بداية الجلسة أعلن بري أن جلسة في 9 كانون الثاني 2025 ستعقد لانتخاب رئيس للجمهورية.
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وقال:" آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة الى جلسة انتخاب ووفيت".
 
وأشار الى أن "الجلسة ستكون مثمرة واعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها" .
 
إلى ذلك، أشارت مصادر "العربية" إلى توجه لانتخاب رئيس للبنان قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20كانون الثاني المقبل.
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