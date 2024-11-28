Advertisement

لبنان

سلام عرض للتطورات مع جنبلاط

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1285183-638683893662317994.jpg
Doc-P-1285183-638683893662317994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس تمام سلام الوزير السابق وليد جنبلاط وجرى عرض للا وضاع والتطورات في لبنان.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
28/11/2024 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر قناة "الجديد": يجب العودة إلى إتفاق الطائف الذي يؤكد على بسط الدولة لسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وعلى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
28/11/2024 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: متمسكون بوثيقة الطائف التي تؤكد على أساس بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها
lebanon 24
28/11/2024 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب السابق وليد جنبلاط من شانيه: لانتخاب رئيس للجمهوريّة وفاقيّ ولن نربط انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار
lebanon 24
28/11/2024 14:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس

للتطورات

جنبلاط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:57 | 2024-11-28
07:05 | 2024-11-28
07:00 | 2024-11-28
06:47 | 2024-11-28
06:39 | 2024-11-28
06:38 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24