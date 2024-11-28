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لبنان

مركبات وآليات تابعة لقوات اليونيفل تدخل بلدة ميس الجبل

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:25
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شوهدت عدة مركبات واليات تابعة لقوات اليونيفل الدولية وتحديدا من الكتيبة الفرنسية وهي تدخل الى بلدة ميس الجبل للانضمام الى مراكز الكتيبة النيبالية العاملة في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتستمر قوات العدو الإسرائيلي منذ نهار أمس باطلاق النار باتجاه السيارات التي تحاول الدخول الى بلدة ميس الجبل لارهابها واجبارها على المغادرة، حتى سيارات الاسعاف لم تسلم من ذلك.

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