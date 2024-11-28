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لبنان

"الحزب" فقد 4000 مقاتل.. وهذا ما على جدول أعماله

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:38
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أفادت مصادر لوكالة "رويترز" عن أن "حزب الله" قد يكون فقد ما يصل إلى 4000 مقاتل خلال الحرب.

وأشار المصادر إلى أن جدول أعمال "حزب الله" يتضمن العمل على إعادة بناء هيكله التنظيمي بالكامل والتحقيق في الثغرات الأمنية.
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