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لبنان

بري يلتقي لودريان ظهرًا وميقاتي يلتقيه عصرًا

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:45
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عند  الساعة ١٢ ظهرا.
 
كما يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الفرنسي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا.
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