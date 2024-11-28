بري يلتقي لودريان ظهرًا وميقاتي يلتقيه عصرًا

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عند الساعة ١٢ ظهرا.

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كما يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الفرنسي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا.