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لبنان

اليماحي أكد لبري دعم البرلمان العربي لأمن لبنان واستقراره وسيادته

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:52
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أكد رئيس البرلمان العربي  محمد أحمد اليماحي في  اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب نبيه بري "دعم البرلمان العربي لأمن لبنان وسيادته واستقراره لى كافة المستويات ووحدة وسلامة أراضيه"، مرحبا  بـ"وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية"، ومؤكدًا  "تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية اللبنانية في أي اجراءات تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها".
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وقال في بيان انه "من منطلق الحرص على تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس النواب اللبناني، وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني لحضور الجلسة القادمة للبرلمان العربي والتي من المقرر عقدها في شهر كانون الاول المقبل".
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