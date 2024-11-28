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لبنان

الحجار عقد اجتماعا مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي واليونيسف

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:55
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يعقد وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور الحجّار إجتماعات متواصلة مع خليّة الأزمة ومسؤولي الدوائر الإقليميّة والأقسام في الوزارة للقيام بالتعديلات اللازمة على خطّة المسح الشامل للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء والعائدين، ومتابعة التغييرات على الأرض.
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وفي هذا الإطار، عقد صباحاً إجتماعاً مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينجورث، وممثّل منظمة اليونيسيف في لبنان اكيل أيار، بحضور فريق عمل الوزارة. وتركّز النقاش خلال الإجتماع على المستجدات الأخيرة ووجوب القيام ببعض التعديلات على الإتفاقية التي ستُوَقّع يوم الثلاثاء المقبل بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ المسح الشامل، على أن يتمّ إطلاق حملةٍ وطنيّة للإعلان عن هذا المسح في نهاية الأسبوع المقبل.
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