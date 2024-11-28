الجيش: وصول طائرة مساعدات إيطالية الى لبنان

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 27 / 11 / 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية مقدمة هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان. جرى تسلم الهبة بحضور الملحق العسكري الإيطالي في لبنان العقيد Luigi Dore، وضباط من الجيش، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة".