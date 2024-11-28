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لبنان

لقاء صباحي بين المطران معوض وقنصل فرنسا في لبنان تناول القضايا الراهنة

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:23
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عقد  لقاء صباحي جمع بين راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، وقنصل فرنسا في لبنان،  إيريك أمبلار (M. Eric Amblard)، تم خلاله تناول القضايا السياسية الراهنة على الساحتين البقاعية واللبنانية. 
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وشدد المطران معوض على "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، لضمان استقرار لبنان وتفعيل مؤسساته". 
كما أعرب عن "تقديره للدور الذي تلعبه فرنسا في دعم لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة".

وتوجه المطران معوض بالشكر إلى فرنسا على مساعداتها المستمرة للبنان، مؤكدا " أهمية الحلول السياسية العاجلة لضمان استقرار البلاد".
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