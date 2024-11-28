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لبنان

افرام بعد لقائه لودريان: ضرورة ملحّة لإنتخاب رئيس مع تحدّ إضافيّ

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:37
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام  عبر منصة "اكس" بعد لقائه الموفد الرئاسيّ الفرنسي إيف جان لودريان: "لقاء ممتاز مع السيّد لودريان. هناك شعور بضرورة ملحّة للغاية لانتخاب رئيس للجمهوريّة، بقدر ما هناك حاجة لتثبيت اتّفاق وقف إطلاق النار".
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أضاف: " أولويّة أخرى تُضاف إلى القائمة الطويلة للرئيس الجديد: التطبيق السليم للإتّفاق بما يتماشى مع متطلّبات المجتمع الدوليّ وكذلك مع الأطراف اللبنانيّة. تحدٍّ إضافيّ جديد!".
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