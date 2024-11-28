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لبنان

قصف اسرائيلي لمرتفعات بلدة حلتا - قضاء حاصبيا

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:00
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قصفت مدفغية العدو الاسرائيلي مرتفعات بلدة حلتا قضاء حاصبيا، مستهدفة المواطنين في خراج البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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