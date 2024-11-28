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لبنان

الحلبي عزى الاسرة التربوية بـ 62 شهيدا وشهيدة "قضوا على مذبح الوطن"

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:06
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وجه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "تحية إكبار وإجلال  لأرواح شهداء الأسرة التربوية الذين سقطوا نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان وعددهم اثنين وستين شهيدا وشهيدة، أفنوا العمر في خدمة الأجيال على مقاعد الدراسة حتى قضوا على مذبح الوطن".
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وتقدم الوزير الحلبي بـ "خالص التعزية من عائلاتهم ومدارسهم وزملائهم وخصوصا من تلامذتهم ، سائلا الله، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ، وأن تكون سيرة كل منهم قدوة ومثالا يحتذى للأجيال الطالعة، في التضحية وغرس الروح الوطنية ، وبذل الذات دفاعا عن رسالة التعليم وعن القيم الوطنية والتربويّة والأخلاقية حتى الشهادة".
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