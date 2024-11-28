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لبنان

خلف: نحن على موعد مع إعلان الرئيس في الجلسة المقبلة

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:44
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أعلن النائب ملحم خلف، بعد جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس أنّ "جلسة اليوم تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع والجلسة لم تأخذ بعين الإعتبار أولوية الأولويات ونحن على موعد مع إعلان الرئيس العتيد في الجلسة المقبلة".
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وأكّد خلف أنّه "تمّ تحديد موعد 9 كانون الثاني من الأولويّات ولن يكون هناك إلا تطبيق للمادة 49 من الدستور ألا وهي جلسة بدورات متتالية تنتهي مع إسم للرئيس".
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