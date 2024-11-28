خلف: نحن على موعد مع إعلان الرئيس في الجلسة المقبلة

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وأكّد خلف أنّه "تمّ تحديد موعد 9 كانون الثاني من الأولويّات ولن يكون هناك إلا تطبيق للمادة 49 من الدستور ألا وهي جلسة بدورات متتالية تنتهي مع إسم للرئيس".