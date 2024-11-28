فضل الله: صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "شعبنا وأهلنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم و"كتلة الوفاء للمقاومة" جاءت لتقوم بما عليها ولتأكيد تمسّكنا بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا".

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وأضاف فضل الله بعد جلسة مجلس النواب: "صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّياً".

وتابع: "لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعاون ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان وأن تُدافع عن أرضها".

وأشار فضل الله إلى أنّ "أهداف العدوّ سقطت بصرف النظر عن التدمير".