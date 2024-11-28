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لبنان

بعد إصابة 3 مواطنين... طلب عاجل من الجيش لسكان هذه البلدة الجنوبيّة

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش طلب من أهالي ‎بلدة الطيية مغادرتها بعد قيام العدوّ الإسرائيلي باستهداف تجمعاتهم في الساحة ومحيط العين بصواريخ من مسيّرة، ما أدّى إلى اصابة 3 مواطنين بجروح.
 
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