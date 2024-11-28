Advertisement

لبنان

العلامة الخطيب تلقى اتصالا من شيخ العقل وتابع عودة النازحين

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1285273-638683984201464778.jpg
Doc-P-1285273-638683984201464778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا من شيخ العقل اطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، مهنئا بوقف اطلاق النار ،متمنيا ان يؤدي ذلك الى حالة من الاستقرار. 
Advertisement

وجرى خلال الاتصال التداول في الشؤون الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة ،لا سيما على صعيد عودة النازحين وعملية الاعمار والوضع الداخلي. 

وكان العلامة الخطيب تابع التطورات في الجنوب والبقاع والضاحية واجرى سلسلة اتصالات اطلع خلالها على عملية عودة النازحين .

وحث العلامة الخطيب الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات ، على" تعجيل الخطى على صعيد اعادة تأهيل الخدمات العامة ،لكي يتمكن الاهالي من ممارسة حياتهم الطبيعية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:57 | 2024-11-28
09:43 | 2024-11-28
09:39 | 2024-11-28
09:28 | 2024-11-28
09:26 | 2024-11-28
08:59 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24