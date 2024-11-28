العلامة الخطيب تلقى اتصالا من شيخ العقل وتابع عودة النازحين

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تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا من شيخ العقل اطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، مهنئا بوقف اطلاق النار ،متمنيا ان يؤدي ذلك الى حالة من الاستقرار.وجرى خلال الاتصال التداول في الشؤون الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة ،لا سيما على صعيد عودة النازحين وعملية الاعمار والوضع الداخلي.وكان العلامة الخطيب تابع التطورات في الجنوب والبقاع والضاحية واجرى سلسلة اتصالات اطلع خلالها على عملية عودة النازحين .وحث العلامة الخطيب الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات ، على" تعجيل الخطى على صعيد اعادة تأهيل الخدمات العامة ،لكي يتمكن الاهالي من ممارسة حياتهم الطبيعية".