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لبنان

ما سبب إتّخاذ نتنياهو القرار بوقف الحرب مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:00
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية في كلية مدينة نيويورك راجان مينون، يرى أن وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل يعكس واقعاً استراتيجياً معقداً.

وكتب مينون في مجلة "نيوستيتسمان" أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن حرب شاملة مع وعد بعدم التوقف حتى يتم تدمير حركة حماس.
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وبعد أكثر من عام من القتال، لا تزال حماس قوية، مما يترك لنتنياهو خياراً صعباً: الاستمرار في الحرب. فقد راهن ليس فقط على سمعة حكومته المتعثرة لتحقيق هذا الهدف، بل أيضاً على شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين يعتقدون بأن القضاء على حماس أمر ممكن، وأن أي تقاعس عن ذلك سيكون بمثابة خيانة للأمة، وإذا فشل في تحقيق هذا الهدف، فقد يواجه مشاكل قانونية تتعلق باتهامات بالفساد والاحتيال، مما قد يهدد منصبه.

ويشير مينون إلى أن نتنياهو يدرك تماماً أن مواصلة الحرب ضد حماس في غزة وفي الوقت عينه شن حرب ضد حزب الله في لبنان قد يكون أمراً شبه مستحيل. فبينما تفتقر حماس إلى قيادة موحدة، فقد تكبدت إسرائيل خسائر بشرية كبيرة في غزة، حيث قتل أكثر من 800 جندي إسرائيلي حتى حزيران 2024.

وفي مواجهة هذا الوضع، يرى نتنياهو أن حماس تشكل التهديد الأكبر، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بوقف الحرب ضد حزب الله لكي يتمكن من تركيز القوة النارية الإسرائيلية على غزة. كما أشار في دفاعه عن اتفاق وقف إطلاق النار قائلاً: "يجب أن نركز على التهديد الإيراني". (الامارات 24)
 
 
 

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