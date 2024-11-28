شقير نوه بالتمديد لقائد الجيش

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كتب رئيس تجمع "كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس": نود ان ننوه بما قام به مجلس النواب في جلسته اليوم إن كان لجهة إقرار قانون تعليق المهل وقانون إعادة تخمين المخزون والأصول اللذين يعتبران في غاية الأهمية لضمان حسن عمل المؤسسات الخاصة الشرعية، أو لجهة تمديد مهام قائد الجيش العماد جوزف عون وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، ولرتبة عميد وما فوق، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، لمدة عام".اضاف: "كلنا أمل أن تكون هذه الخطوات المباركة مضاف اليها تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بشرى خير للبنان واللبنانيين لترسيخ الإستقرار والأمن والأمان وللتأسيس لمرحلة جديدة تعيد الإعتبار للدولة بمختلف مفاصلها ودورها ووظائفها وتعيد لبنان الى طريق التافي والنهوض".