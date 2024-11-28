غرفة ادارة الكوارث والازمات وضعت مركزي ايواء في بيروت امام النازحين

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صدر عن غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت البيان التالي: "يتقدم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعازي للشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي تعرضت له العديد من المحافظات في لبنان وبخاصة محافظة مدينة بيروت متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين".اضاف: "مع سريان وقف اطلاق النار فجر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/11/2024، الأمر الذي فتح المجال امام الآف العائلات النازحة في العودة الى قراها في الجنوب والبقاع اضافة الى الضاحية الجنوبية وغيرها لتفقد منازلها وممتلكاتها، منهم من بقي هناك ومنهم من عاد وهو بحاجة الى مركز ايواء . لذلك، تعلن غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت عن تخصيص مركزي ايواء هما: قرية بنين التي تم استحداثها لايواء الاخوة الضيوف في مدينة كميل شمعون الرياضة، وبيت الضيافة (فلورا) في منطقة الكرنتينا لاستقبالهم ومساعدتهم.