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لبنان

بدر: التمديد لقائد الجيش خطوة أولى نحو التأسيس للبنان الجديد

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:38
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كتب النائب نبيل بدر عبر منصة "اكس":"نجحنا اليوم في الحصول على 51 صوتا على اقتراح القانون الذي قدمناه واقرته الهيئة العامة لمجلس النواب ونص على تمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعسكريين الذين يحملون رتبة عميد وما فوق لمدة سنة واحدة".
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اضاف: "إن التصويت الذي جرى اليوم في مجلس النواب على هذا الاقتراح يمثل خطوة أولى نحو التأسيس للبنان الجديد، والعبور نحو الدولة القوية، الآمنة والحاضنة لكل أبنائها، وهي الدولة التي نتطلع إليها جميعا".
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