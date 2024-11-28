أصوات إنفجارات تُسمع في بلدات بقاعيّة... هذه طبيعتها

سُمِعَت أصوات إنفجارات في بريتال والطيبة ومُحيط بعلبك.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق إلى أنّ الجيش يقوم بتفجير صواريخ في حقل الرماية في بلدة الطيبة من مخلفات العدوان الاسرائيليّ.