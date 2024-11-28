مركز الملك سلمان: وصول طائرة المساعدات الخامسة والعشرين الى لبنان

يستمر الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية للجمهورية اللبنانية بوصول الطائرة الخامسة والعشرين إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وايوائية.

Advertisement