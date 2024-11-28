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لبنان

ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية زار خطار مودعا لاحالته الى التقاعد

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:59
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استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه صباحا، ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية الكولونيل إيرك أوتشيني وضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand، في زيارة وداعية للعميد خطار بمناسبة إحالته إلى التقاعد وتسليمه المهام الموكلة إليه إلى العميد نبيل فرح.
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ونوه أوشيني بمسيرة العميد خطار "التي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والدولة الفرنسية عبر سفارتها في لبنان"، مثنيا على "ما بذله من جهود أثمرت عن تلبية حاجات المديرية العامة في مجالي التدريب والعتاد، وهو ما تُرجم عمليًا عبر الإنجازات التي تحققت، وكان أبرزها إنشاء مركز للتدريب على إطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في التحويطة عام ٢٠٢١ والذي لا يزال يواصل عمله في تعزيز مهارات المئات من عناصر الدفاع المدني".


وشكر خطار "الدولة الفرنسية وضباطها ومسؤوليها على محبتهم وثقتهم وعلى ما أظهروه من إرادة صادقة وتعاون مميز خلال السنوات الماضية التي كانت حافلة بالتحديات التي واجهها عناصر الدفاع المدني".

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

 
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