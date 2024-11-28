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لبنان

من الجيش الإسرائيلي.. بيان عاجل لسكان جنوب لبنان

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:16
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وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد". 

تابع: "يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم، من أجل سلامتكم يجب عليكم الالتزام بهذه التعليمات".


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