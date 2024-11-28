من الجيش الإسرائيلي.. بيان عاجل لسكان جنوب لبنان

#عاجل بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان،

⭕️يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد.

⭕️يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم.

⭕️من أجل سلامتكم يجب عليكم الالتزام بهذه التعليمات pic.twitter.com/HnCWdbaJKv