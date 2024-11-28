Advertisement

لبنان

خطف مواطن... ومطالبة بفدية مالية

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1285314-638684043571331563.jpg
Doc-P-1285314-638684043571331563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون على خطف المواطن محمود العلي في منطقة الهرمل.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق إلى أنّ الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل الإفراج عن العلي.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
تحدثت بالعربية.. النجمة التركية الشهيرة تخطف الأنظار في دبي بإطلالة كالأميرات شاهدوا كيف بدت (فيديو)
lebanon 24
28/11/2024 19:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"ام عصام مبيني أزغر منن".. نجمة "باب الحارة" الشهيرة تخطف الأنظار مع بناتها في دبي (صور)
lebanon 24
28/11/2024 19:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغت نسبة العائدين إلى منازلهم في بعلبك - الهرمل؟
lebanon 24
28/11/2024 19:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لتسهيل عودة المواطنين الى منطقة بعلبك الهرمل... حمية أعطى التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق
lebanon 24
28/11/2024 19:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الهرمل

خطف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2024-11-28
12:00 | 2024-11-28
11:55 | 2024-11-28
11:42 | 2024-11-28
11:40 | 2024-11-28
11:38 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24