خطف مواطن... ومطالبة بفدية مالية

أقدم مجهولون على خطف المواطن محمود العلي في منطقة الهرمل.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق إلى أنّ الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل الإفراج عن العلي.