بو حبيب تلقّى اتصالاً من عراقجي.. ودعم إيراني لوقف إطلاق النار في لبنان

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تلقّى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، إتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي أعرب عن ارتياح ودعم إيران لوقف إطلاق النار في لبنان.وقد شكره بو حبيب على الموقف الإيراني وأمل إستمرار الدعم لتطبيق الترتيبات المتفق عليها وفقا لقرار مجلس الامن ١٧٠١.كما أكد عراقجي دعم الجيش وتعزيز قدراته وعديده كي يتمكن من حفظ الأمن والاستقرار جنوب نهر الليطاني.