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لبنان

اللواء عثمان تسلم هبة عينيّة من السفير الالماني

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:57
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان ظهر اليوم  في مكتبه بثكنة المقر العام، السّفير الألماني في لبنان السّيّد كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، Kurt Georg Stoeckl-Stillfried في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للوضع العام وسبل تعزيز التّعاون بين الطّرفين. كما تخلّل اللّقاء تقديم هبة عينيّة من السّفارة الألمانيّة لمصلحة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.
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