اللواء عثمان تسلم هبة عينيّة من السفير الالماني

استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السّفير الألماني في لبنان السّيّد كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، Kurt Georg Stoeckl-Stillfried في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للوضع العام وسبل تعزيز التّعاون بين الطّرفين. كما تخلّل اللّقاء تقديم هبة عينيّة من السّفارة الألمانيّة لمصلحة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.

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