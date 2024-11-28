إشكال يتطوّر إلى إطلاق نار كثيف

وقع إشكال في شارع الجديد في منطقة القبة - طرابلس بين شبان تطوّر إلى إطلاق نار كثيف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأُصيب في الإشكال ع.ع، ونُقِلَ إلى المستشفى.