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لبنان

إشكال يتطوّر إلى إطلاق نار كثيف

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:59
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وقع إشكال في شارع الجديد في منطقة القبة - طرابلس بين شبان تطوّر إلى إطلاق نار كثيف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وأُصيب في الإشكال ع.ع، ونُقِلَ إلى المستشفى.
 
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القبة

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