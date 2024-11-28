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لبنان

وزارة الصحة: 3961 شهيدا 16520 جريحا منذ بدء العدوان

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:39
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير المفصل بحصيلة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 78 شهيدا و266 جريحا.
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وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى الثلاثاء 3961 شهيدا و16520 جريحا.

ويظهر  التقرير ارتفاعا في عدد الشهداء نتيجة إضافة شهداء يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، فضلاً عن الشروع في عملية تنقيح البيانات.

وتوضح وزارة الصحة العامة أنها بدأت بإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات، لكي تشمل الشهداء الذين يتم انتشالهم تدريجا من تحت الأنقاض، وجميع الشهداء الذين سيتم التحقق من هوياتهم بعد الانتهاء من فحوصات DNA الخاصة بهم، إضافة إلى تنسيق البيانات مع المستشفيات لضمان تقديم أرقام دقيقة وشاملة. 

وفي ضوء هذه المراجعة، ستصدر الوزارة في وقت لاحق تقريرا نهائيا يقدم حصيلة شاملة للخسائر البشرية التي نجمت عن العدوان.
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