جعجع عرض هاتفيا مع وزير الخارجية المصري لاتفاق وقف اطلاق النار: سنعمل مع الحكومة على تنفيذ بنوده

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أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتصالا هاتفيا مطولا مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وعرض معه موضوع الاتفاق الأخير الذي أقرته الحكومة اللبنانية حول وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا بمندرجاته كلها"، بحسب بيان لجعجع.وأكد رئيس "القوات" لوزير الخارجية المصري، ان "حزب "القوات" سيعمل مع الحكومة الحالية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق كاملة من أجل ان تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأن تحتكر وحدها السلاح، وان تكون مسؤولة حصرا عن الدفاع عن لبنان".وأشار البيان الى أن الطرفين "اتفقا في نهاية الاتصال على إبقاء الاتصالات مفتوحة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".