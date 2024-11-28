قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا

أفاد موقع "أكسيوس" أن "إسرائيل أبلغت واشنطن قبل الهجوم على منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله بالقرب من صيدا جنوبي لبنان".



Advertisement وكانت "القناة الـ14 الإسرائيلية" أفادت أنّ "طائرات إسرائيليّة هاجمت منطقة صيدا في جنوب لبنان بعد رصد تهديد".