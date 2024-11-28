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لبنان

قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا

Lebanon 24
28-11-2024 | 10:47
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أفاد موقع "أكسيوس" أن "إسرائيل أبلغت واشنطن قبل الهجوم على منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله بالقرب من صيدا جنوبي لبنان".
 
وكانت "القناة الـ14 الإسرائيلية" أفادت أنّ "طائرات إسرائيليّة هاجمت منطقة صيدا في جنوب لبنان بعد رصد تهديد".
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