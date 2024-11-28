"العدو الإسرائيلي خرق الاتفاق عدة مرات".. بيانٌ من الجيش وهذه تفاصيله

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "إكس" أنه بتاريخَي ٢٧ و ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة. وتتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة".

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