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لبنان

استمر اللقاء نحو ساعة... هذا ما تداوله جعجع ولودريان

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:22
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بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الخميس، مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، في آخر التطورات السياسية اللبنانية، ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار والملف الرئاسيّ.

وحضر اللقاء، الذي استمر نحو ساعة في معراب، الوفد المرافق الذي ضم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافرال، ومن الجانب القواتي: نائبا تكتل "الجمهوريّة القويّة" ستريدا جعجع وبيار بو عاصي، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
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