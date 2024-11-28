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لبنان

بعد وقف النار.. سلسلة اجتماعات لوزير الاتصالات

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:23
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عقد وزير الاتصالات، المهندس جوني القرم، اجتماعاً في مكتبه في الوزارة مع مدراء في هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات، حول وضع رؤية شاملة للقطاع في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي الى جانب التقييم الشامل للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة والبنية التحتية نتيجة الاعتداءات.
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وفي الاجتماع، طالب الوزير القرم القيام بمسح شامل للاضرار ووضع خطة عمل متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة ومعالجة الأعطال في إطار التزام الوزارة بتقديم خدمات الاتصالات للمواطنين بأسرع وقت ممكن على أن يقوم بجولة ميدانية على المراكز الاكثر تضرّراً التابعة لأوجيرو في المناطق المتضررة.

في سياق آخر، تابع وزير الاتصالات خطة عمل شركتي الخليوي تاتش وألفا من أجل اعادة تفعيل محطات ارسال كانت متوقفة في المناطق التي تعرّضت للعدوان الاسرائيلي حيث بادرت الشركتان منذ يوم أمس الى اعادة ٥٧ محطة تابعة لشركة تاتش و١٧ محطة تابعة لشركة ألفا الى الخدمة بعد أن كانت منقطعة عن الشبكة نتيجة العدوان الاسرائيلي.
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