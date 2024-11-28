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لبنان

اتصال بين بري وماكرون.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:40
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله عرض للأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي إنتهجها لبنان في مساري وقف إطلاق النار والتحرشات الإسرائيلية كذلك التحضيرات للإنتخابات الرئاسية. (NBN)
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