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لبنان

نظراً للأحوال المناخية.. اليكم ما طلبته مصلحة الابحاث العلمية الزراعية من المزارعين

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:38
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اعلنت مصلحة "الابحاث العلمية الزراعية - Lari"  في بيان، اليوم الخميس، ان "المعلومات الواردة من شبكة 60 محطة أرصاد جوية، تبين أن الاحوال الجوية المتوقعة هي استمرار الطقس المستقر نسبياً مع برودة ليلاً حتى ظهر الثلاثاء 12/3، بحيث يتحول مساء الثلاثاء 12/3الى ماطر ولعدة أيام ، ويتوقع ثلوج على ارتفاع 1600 متر، ويطلب من المزارعين زرع الاصناف الشتوية وخاصة القمح والشعير قبل عودة الامطار".
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