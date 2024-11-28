إتصالات تحذيرية تلقّاها سكان بلدات جنوبية... اليكم التفاصيل

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تلقى سكان من بلدات قضاءي مرجعيون وحاصبيا، اليوم الخميس، اتصالات مسجلة من قبل العدو الإسرائيلي يطلبون فيها ممن يتواجد في منطقة جنوب الليطاني بأن يبقى في داخلها ولا يغادرها، من الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.ووفقاً للمعلومات، قيل للسكان إنه يمنع على أي أحد التوجه من شمال الليطاني إلى الجنوب، وبالعكس، وإلا سيعتبر هدفاً.