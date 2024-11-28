شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من الأحد

أعلنت شركة الطيران الاردنية، في بيان اليوم الخميس، استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بواقع رحلتين يوميا.



واشارت في بيانها، الى أن "عودة الرحلات إلى بيروت جاء بعد موافقة سلطة الطيران المدني الأردني".

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