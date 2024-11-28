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لبنان

سلام: هذا ما سيتمّ التركيز عليه في لبنان خلال الفترة المقبلة

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:26
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أشار وزير الاقتصاد أمين سلام، مساء اليوم، الى ان "لبنان يعيش أوضاعا صعبة وخسائر الحرب الإسرائيلية على لبنان تجاوزت 15 مليار دولار، مؤكداً اننا "سنركز خلال الفترة المقبلة على تسهيل عودة النازحين وإعادة أعمار المناطق المدمرة".
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وقال سلام، في حديث لـ"الجزيرة"، إننا "نأخذ تهديدات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو على محمل الجد ونتعامل مع الخروقات الإسرائيلية بالحكمة".

وأضاف: "الجانب الإسرائيلي توجه إلى اتفاق وقف إطلاق النار مرغما وما زالت لديه نوايا سيئة تجاه لبنان".

ولفت الى ان " الحكومة أبلغت الجانب الأميركي بالخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار".
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