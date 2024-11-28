Advertisement

لبنان

المرتضى: فحوى "الاتفاق" تطبيق الـ1701

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:22
A-
A+
Doc-P-1285463-638684296017209594.png
Doc-P-1285463-638684296017209594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، مساء اليوم الخميس، إننا "بمعرض إعلان أن لبنان وإسرائيل ارتضيا أخيرًا بالمضي قدمًا لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701".

وأشار في حديث تلفزيوني الى ان "المسألة مرتبطة بكل لبنان ومستقبله ومصيره وفحوى الإتفاق تطبيق الـ1701".
Advertisement

هذا ولفت الى أن "ما قيل عما حصل في جلسة مجلس الوزراء بشأن قائد الجيش لا أساس له من الصحة والجلسة كانت ودية وجلسة فرح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:08 | 2024-11-28
16:03 | 2024-11-28
15:55 | 2024-11-28
15:26 | 2024-11-28
15:12 | 2024-11-28
15:07 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24