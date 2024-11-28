المرتضى: فحوى "الاتفاق" تطبيق الـ1701

Advertisement

قال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، مساء اليوم الخميس، إننا "بمعرض إعلان أن لبنان وإسرائيل ارتضيا أخيرًا بالمضي قدمًا لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701".وأشار في حديث تلفزيوني الى ان "المسألة مرتبطة بكل لبنان ومستقبله ومصيره وفحوى الإتفاق تطبيق الـ1701".هذا ولفت الى أن "ما قيل عما حصل في جلسة مجلس الوزراء بشأن قائد الجيش لا أساس له من الصحة والجلسة كانت ودية وجلسة فرح".