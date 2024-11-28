مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



يوم ثان من العودة العزيزة المكللة بروح الصمود حملت الآلاف إلى حمى القرى والبلدات المنتشرة على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية.



لم تنجح كل محاولات العدو في محو معالم الفرح على وجوههم وكبت هتافات الصمود والتمسك بالأرض والمقاومة.

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هو زحف هائل... فمن وجد منزله تفيأ ظلاله مجددا ومن وجده متضررا بدأ في ترميمه ومن وجده مدمرا نصب خيمة فوق ركامه.



والعدو الذي هاله مشهد العودة وجه تهديدات ضد من يتحرك نحو القرى الأمامية بل نفذ اعتداءات واستفزازات واستهدافات ضد من يحاولون الوصول إلى منازلهم.



عودة النازحين يواكبها الجيش في تعزيز انتشاره جنوبا في خطوة تعكس إلتزام لبنان بمندرجات الإتفاق الذي وضع حدا للعدوان على أراضيه.



والتطورات المتصلة بوقف إطلاق النار ظلل طيفها جلسة مجلس النواب التي أقرت التمديد سنة لقادة الأجهزة العسكرية والأمنيةومنهم قائد الجيش العماد جوزف عون.



لكن نجم الجلسة كان أيضا الملف الرئاسي الذي ضرب الرئيس نبيه بري بشأنه موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل مذكرا بأنه آل على نفسه أنه سيحدد مثل هذا الموعد فور تحقيق وقف إطلاق النار وتوقع أن تكون الجلسة المقبلة مثمرة قائلا إننا أعطينا مهلة شهر للتوافق فيما بيننا ومضيفا أنه سيدعو السفراء لحضورها.



كما أن الملف الرئاسي تلقى جرعة تنشيط من خلال حضور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت حيث أطلق مروحة من اللقاءات والمشاورات شملت حتى الآن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعددا من التجمعات النيابية.





مقدمة نشرة أخبار الـ "أم تي في"



الواقع أصدق من كل كلام ومن كل موقف.



فإسرائيل بدأت ممارسة حرية الحركة في الجنوب بمباركة أميركية ,إذ إن سلاح جوها شن هجوما على منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله بالقرب من صيدا، بعدما أبلغت تل أبيب واشنطن بذلك.



بالتوازي، النائب حسن فضل الله أعلن من مجلس النواب أن حزب الله سيحتفظ بسلاحه، وأنه سيعود إلى استخدامه متى اقتضى الأمر ذلك.



ألا يتعارض ما قاله فضل الله مع مندرجات الاتفاق الذي أعلنته أميركا وفرنسا، وينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وعدم وجود سلاح إلا، في يد القوى العسكرية الشرعية؟



سياسيا، وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس، مفاعيله ليست عسكرية فقط بل رئاسية أيضا. وهي مفاعيل بدأت تتوضح انطلاقا من الجلسة التشريعية اليوم، والتي حضر قسما منها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.



فالرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو سيدعو إليها، كما قال، سفراء الدول.



هذا التدبير يعني أن الجلسة جدية، وستنتج، على الأرجح، رئيسا ينتظره اللبنانيون منذ أكثر من سنتين.



في الأثناء مجلس النواب مدد لأصحاب الرتب العسكرية من رتبة "عميد" وما فوق، من أبرز الممدد لهم قائد الجيش الذي يعتبر المرشح الأبرز إلى رئاسة الجمهورية.





يوم ثان من العودة العزيزة المكللة بروح الصمود حملت الآلاف إلى حمى القرى والبلدات المنتشرة على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية.لم تنجح كل محاولات العدو في محو معالم الفرح على وجوههم وكبت هتافات الصمود والتمسك بالأرض والمقاومة.هو زحف هائل... فمن وجد منزله تفيأ ظلاله مجددا ومن وجده متضررا بدأ في ترميمه ومن وجده مدمرا نصب خيمة فوق ركامه.والعدو الذي هاله مشهد العودة وجه تهديدات ضد من يتحرك نحو القرى الأمامية بل نفذ اعتداءات واستفزازات واستهدافات ضد من يحاولون الوصول إلى منازلهم.عودة النازحين يواكبها الجيش في تعزيز انتشاره جنوبا في خطوة تعكس إلتزام لبنان بمندرجات الإتفاق الذي وضع حدا للعدوان على أراضيه.والتطورات المتصلة بوقف إطلاق النار ظلل طيفها جلسة مجلس النواب التي أقرت التمديد سنة لقادة الأجهزة العسكرية والأمنيةومنهم قائد الجيش العماد جوزف عون.لكن نجم الجلسة كان أيضا الملف الرئاسي الذي ضرب الرئيس نبيه بري بشأنه موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل مذكرا بأنه آل على نفسه أنه سيحدد مثل هذا الموعد فور تحقيق وقف إطلاق النار وتوقع أن تكون الجلسة المقبلة مثمرة قائلا إننا أعطينا مهلة شهر للتوافق فيما بيننا ومضيفا أنه سيدعو السفراء لحضورها.كما أن الملف الرئاسي تلقى جرعة تنشيط من خلال حضور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت حيث أطلق مروحة من اللقاءات والمشاورات شملت حتى الآن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعددا من التجمعات النيابية.الواقع أصدق من كل كلام ومن كل موقف.فإسرائيل بدأت ممارسة حرية الحركة في الجنوب بمباركة أميركية ,إذ إن سلاح جوها شن هجوما على منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله بالقرب من صيدا، بعدما أبلغت تل أبيب واشنطن بذلك.بالتوازي، النائب حسن فضل الله أعلن من مجلس النواب أن حزب الله سيحتفظ بسلاحه، وأنه سيعود إلى استخدامه متى اقتضى الأمر ذلك.ألا يتعارض ما قاله فضل الله مع مندرجات الاتفاق الذي أعلنته أميركا وفرنسا، وينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وعدم وجود سلاح إلا، في يد القوى العسكرية الشرعية؟سياسيا، وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس، مفاعيله ليست عسكرية فقط بل رئاسية أيضا. وهي مفاعيل بدأت تتوضح انطلاقا من الجلسة التشريعية اليوم، والتي حضر قسما منها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.فالرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو سيدعو إليها، كما قال، سفراء الدول.هذا التدبير يعني أن الجلسة جدية، وستنتج، على الأرجح، رئيسا ينتظره اللبنانيون منذ أكثر من سنتين.في الأثناء مجلس النواب مدد لأصحاب الرتب العسكرية من رتبة "عميد" وما فوق، من أبرز الممدد لهم قائد الجيش الذي يعتبر المرشح الأبرز إلى رئاسة الجمهورية.

مقدمة نشرة أخبار قناة "المنار"



لن تسقط لنا راية، طالما ان للمقاومة اهلا يحمونها باشفار العيون، يسابقونها الى الارض التي لم يقو عليها احتلال، بل يشاركونها صنع المعادلات.. واجدد ما أكملوه معها بعد الرابعة من فجر الامس، طوفان بشري جرف كل الاوهام الاسرائيلية بتقنين العودة حفاظا على صورة حكومتهم ووعودها الواهية، وجيشهم وصورته المتهاوية.



فكان مشهد اللبنانيين العائدين الى قراهم في اقصى الجنوب والبقاع والضاحية الشموس، ابهى صور النصر، وعنوانا صريحا للمرحلة الجديدة التي رسموها بصبرهم ودماء ابنائهم.. فما زالت الانتصارات في ديارنا عامرة، ما دام هؤلاء هم اهل المقاومة.



مشهد رآه الاسرائيليون طوفانا جديدا اغرق مراكب ادعاءاته بانجازات حملها لاتفاق وقف اطلاق النار، واربك جيشه وحكومته، فكانت تحرشات صهيونية كما ذكرها خبر اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس نبيه بري قبل قليل لمناقشة التطورات. تحرشات هي اعتداءات حقيقية اقدم عليها العدو عدة مرات منذ اعلان وقف اطلاق النار كما اكد الجيش اللبناني في بيان له، مضيفا ان قيادة الجيش تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.



فماذا سيكون موقف رعاة هذا الاتفاق؟ وهل يكون الحل باتصالات من الدول الراعية عند كل خرق اسرائيلي يحتاجه لترميم صورته امام جمهوره؟



على كل حال فان المقاومين يلتزمون بما يتعهدون، ولكن ليسوا بمغلولي الايدي او معدومي الخيارات. فماذا سيكون الرد الحقيقي من جميع المعنيين على اول اختبار حقيقي لجدية الاتفاق؟ فالمقاومة واهلها متفقون على انهم ثابتون وصامدون وقادرون، والاجوبة رهن الايام.



والدليل ما اثبتوه افعالا على مدى اسناد غزة كما اشار قائد انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي استعاد ثابتة سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله بانه: "ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات"، معتبرا ان من المهم البناء على ما انجزته الجبهة اللبنانية، والتوجه للتصعيد اكثر لا سيما من جبهتي العراق واليمن كما وعد السيد الحوثي.





مقدمة نشرة أخبار الـ "أو تي في"



كم هو كبير انسان لبنان بقدرته على الصبر والتضحية، وكم هو صغير هذا الانسان بعين بعض السياسيين…



اكثر من أربعة آلاف شهيد، نصفهم اطفال.…



اكثر من عشرة آلاف جريح، نصفهم اصابات سترافقهم مدى الحياة…خراب لا يعوض، ودمار غير مسبوق.



كل ذلك، قبل ان يقتنع فريق اول بضرورة وقف جبهة الإسناد، وفريق ثان ان الرهان على اسرائيل خطيئة، وفريق ثالث ان انتخاب رئيس للبلاد ضرورة قصوى.



وقف جبهة الإسناد كان ضرورة لأنها لم تؤد الغرض، بدليل وقف النار في لبنان قبل وقف النار في غزة، وباتفاق سيقال ويكتب حوله الكثير في الآتي من الأيام والسنين.



والرهان على اسرائيل كان خطيئة، لأن إسرائيل عدو لا تعنيه مصلحة لبنان، ولأن التجارب السابقة، ولاسيما في سنتي 1982 و2006، كان يفترض أن تكون كافية لأخذ العبر، وإدراك وقائع السياسة والميدان، وعدم الوقوع في نفس الفخ مرة ثالثة.



أما انتخاب الرئيس الذي صار مستعجلا اليوم، فكان ممكنا ضمن المهلة الدستورية قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لو أعطى الأفرقاء اللبنانيون قيمة للدستور، وانتخاب الرئيس لم يكن مستحيلا قبل طوفان الأقصى، لو ترك البعض للميثاق مكانة في ما بينهم، وانتخاب الرئيس الرئيس كان طارئا في مرحلة الحرب، لأن صلاحية التفاوض منوطة برأس الدولة، ولأن إكمال عقد المؤسسات بديهي في المواجهة، وانتخاب الرئيس من المعيب أن يتظهر اليوم وكأنه من نتائج الحرب والعدوان.



لكن مهما يكن من أمر، ثمة بارقة أمل جديد، ستكون مثمرة هذه المرة كما أكد رئيس مجلس النواب الذي حدد موعدا للجلسة الرئاسية في 9 كانون الثاني 2025، مانحا الكتل النيابية، والأصدقاء الإقليميين والدوليين مهلة شهر تقريبا للتوصل إلى نتيجة في التوافق على رئيس يجمع اللبنانيين في مستهل مرحلة جديدة، يريدها اللبنانيون مدخلا لاستقرار دائم، ولبناء دولة حقيقية، تشكل مرجعية وحيدة لكل اللبنانيين وكل السلاح.





مقدمة نشرة أخبار الـ "أل بي سي"



أما بعد، وبعدما وافقت الدولة على وقف النار، واستعاد اللبنانيون ولو جزءا من انفساهم، وانطلق اهل الجنوب في رحلات العودة الى حيث الارض والبلدات والقرى والذكريات والغد ...

اما بعد كل ذلك، وبعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن ارشاد الناس واطلاعهم على حقيقة العودة، قررنا ان نفعل.....



الى رئيس مجلس النواب، كبير المفاوضين نتوجه لنقول:



مشكور لانك فاوضت باسم الدولة اللبنانية، وبموافقة صريحة من ايران، وحزب الله وجميع افرقاء الممناعة، ولكن مهمتك لم تنته بعد.



فاللبنانيون وأهل الجنوب خاصة يريدون معرفة الحقيقة، كل الحقيقة في كل نقطة ترتبط بالاتفاق.



وعليه، وبكل احترام لا بد ان تشرح للناس الحقائق التالية:



اولا : الاتفاق اليوم يطبق على مدى 60 يوما وعلى مراحل.



هو ليس كاتفاق انهاء حرب تموز 2006، يوم انسحب العدو الاسرائيلي فورا ولم يبق منه جندي واحد على ارضنا.



فالعدو هذه المرة، لن يخرج من شريط حدودي جديد احتله إلا خلال مهلة 60 يوما، وهذا ما يجب ان يطلع عليه اللبنانيون.



ثانيا، والذي تعرفه تماما كرئيس مفاوض، أن الاتفاق اليوم بمثابة هدنة مجملة بعنوان "وقف النار"، تمتد على مدى الايام الستين.



ايام طويلة، اذا نفذنا خلالها حرفيا ما التزمنا به، بلا لبس ولا مواربة ولا تذاك، ننتقل حينها وحينها فقط، من اتفاق هدنة إلى اتفاق وقف نار حقيقي. وعليه، وبما انك تعرف، مطلوب اليوم ان تخبر اهل الجنوب اولا واللبنانيين ثانيا بما تعرف.



ثالثا، مفاعيل هذه الهدنة تمتد على الاراضي اللبنانية كافة.



فتفكيك مخازن الاسلحة ومصانعها لن يقتصر على الجنوب فقط، بل سيطال كل لبنان، أما منع تهريب الاسلحة، فسيطال اي معابر شرعية او غير شرعية مع سوريا، وكذلك المطار والمرافىء وخلال الستين يوما.